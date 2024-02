O jogo das diferenças entre PS e AD

O Poder Público analisa a semana política quando estamos já em plena pré-campanha para as legislativas 2024.

Apresentados os programas dos partidos, incluindo do PS e da AD, que lideram nas sondagens, o que os aproxima e o que os distingue? Este é um dos temas do Poder Público desta semana, em que também há tempo para explorar as prestações dos líderes nos debates televisivos.

