Sexta na TV: JLo entre mínimos e Zodiac

Beau Tem Medo, A Candidata Perfeita e The Elon Musk Show são outros destaques do dia.

CINEMA

Zodiac

Cinemundo, 21h

Com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. no elenco e David Fincher atrás das câmaras, baseia-se na história real de um assassino em série que aterrorizou a baía de São Francisco. O rasto de códigos e cartas deixado pelo homem misterioso torna-se uma obsessão para homens cujas carreiras e vidas acabam por ser afectadas pelo caso.

A Candidata Perfeita

RTP2, 22h52

Maryam (Mila Al Zahrani) é uma jovem médica saudita que todos os dias luta contra preconceitos e misoginia. Farta de se sentir diminuída, toma uma resolução inesperada: concorrer ao cargo de presidente da câmara. A decisão vai causar um enorme choque naquela sociedade conservadora. Mas, preparada para qualquer embate, Maryam não está disposta a desistir.

Um filme realizado por Haifaa al-Mansour (O Sonho de Wadjda) sobre o clima de mudança sentido na Arábia Saudita, especialmente em relação aos direitos das mulheres.

Beau Tem Medo

Prime Video, streaming

Desde criança que Beau Wassermann (Joaquin Phoenix) sofre de ansiedade e de ataques de pânico. Tudo se agudiza quando o aniversário da morte do pai se aproxima e ele se prepara para fazer uma longa viagem até à sua casa de infância, onde terá de lidar com Mona (Patti LuPone), a sua mãe ultracontroladora.

Beau Tem Medo é uma comédia negra, absurda e com traços surrealistas, escrita e realizada em 2023 por Ari Aster, também autor dos aclamados Hereditário e Midsommar: O Ritual. Além de Phoenix, que com este papel foi nomeado para melhor actor em vários prémios internacionais (Globos de Ouro incluídos), conta com actuações de Nathan Lane, Amy Ryan, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Michael Gandolfini, Zoe Lister-Jones e Richard Kind.

MÚSICA

This Is Me...Now: A Love Story

Prime Video, streaming

Jennifer Lopez faz acompanhar o lançamento do seu novo álbum, This Is Me… Now (editado hoje), pela estreia mundial deste filme em que assume a narrativa da sua jornada romântica – um projecto em que investiu milhões e no qual contou com Matt Walton para co-escrever o guião e com Dave Meyers para realizar.

Não é um documentário, mas sim, na descrição da Prime Video, “uma experiência cinematográfica imersiva, cheia de referências mitológicas, que mostram a sua viagem até ao amor e amor-próprio”. Vem recheada de música, coreografias, “um guarda-roupa espectacular” e um rol de celebridades em que cabem Ben Affleck (o marido), Trevor Noah, Post Malone, Sofía Vergara e muitos outros nomes sonantes.

DOCUMENTÁRIO

The Elon Musk Show

TVCine Edition, 11h50

Há quem o veja como um génio ou um visionário. E quem lhe aponte o dedo à impetuosidade, ao excesso de poder e à personalidade caprichosa. A controvérsia segue-o, seja à frente da Tesla, das explorações espaciais da SpaceX ou do X (outrora Twitter). A ascensão de Elon Musk ao panteão dos milionários mais influentes do mundo é o tema desta minissérie timbrada pela BBC.

Assinada por Marian Mohamed e Jeremy Llewellyn Jones, é uma tentativa de esmiuçar as origens, o trajecto e as motivações deste homem de negócios difícil de decifrar, através de depoimentos recolhidos junto a familiares, amigos e também rivais. O retrato desenha-se em três episódios, para ver hoje de uma assentada.

INFANTIL

Mínimos 2: A Ascensão de Gru (VO)

TVCine Top, 21h30

Em 2022, os pequenos e incontáveis seres amarelos, tresloucados, divertidos e obcecados por vilanias regressaram ao cinema, nesta sequela do filme que já tinham protagonizado em 2015 e que, por sua vez, funcionava como prequela da saga Gru - O Maldisposto. Este é o momento em que desenvolvem a relação com o amo-vilão das suas vidas, quando ainda é apenas um rapazinho mas já tem tudo para se tornar o megalómano malfeitor que alcançará a fama na vida adulta.

Hoje, vai para o ar a versão original, com as vozes de Steve Carell, Pierre Coffin, Danny Trejo, Jean-Claude Van Damme e Michelle Yeoh. Amanhã, às 9h40, é a vez da versão dobrada em português por Manuel Marques, Luís Mascarenhas, Mariama Barbosa, Cláudia Cadima e Fernando Luís, entre outros.