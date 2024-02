De Mário Laginha a André Fernandes: estrelas do jazz juntas nos FOCA

Este álbum representa uma dupla estreia. Além de assinalar o arranque discográfico do grupo FOCA, marca também o lançamento de uma nova editora, a Timbutktu Records, que acaba de se estrear com a edição simultânea de cinco discos novos. A editora tem como um dos mentores o guitarrista André Fernandes, músico que esteve ligado à saudosa TOAP – Tone of a Pitch, editora importante para o jazz português no início do século XXI, tendo publicado material entre 2002 e 2014. O guitarrista é também o promotor deste quinteto FOCA, que se apresentou pela primeira vez ao vivo na Festa do Jazz em 2021. Ao lado de Fernandes encontramos Mário Laginha no piano, José Pedro Coelho no saxofone tenor, João Hasselberg no contrabaixo e João Pereira na bateria.

