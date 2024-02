Museu Nacional de Arte Contemporânea, um fantasma

Há vários anos que a magnífica coleção do MNAC tem as suas 4500 obras (ponho por extenso, para o número fazer efeito: quatro mil e quinhentas) encaixotadas e armazenadas.

Descobri há semanas que não temos um Museu Nacional de Arte Contemporânea. Sim, temos o MNAC no Chiado, mas é um museu de Schrödinger, porque existe e não existe. Há muitos anos, não sei dizer quantos, quando abriram as novas instalações do MNAC no Chiado, fui lá e vi a coleção do Estado de pintura portuguesa a partir de 1850. Ou, pelo menos, vi parte da coleção, a que estava exposta, foi há muito tempo e já não sei precisar.