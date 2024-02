Abandono escolar, conquistas e riscos

Ter reduzido drasticamente o número dos que saem do sistema educativo sem ter concluído o ensino obrigatório é daqueles feitos que nunca é de mais assinalar. Temos uma democracia que nasceu com os níveis de escolaridade de um Estado subdesenvolvido. Que ainda no princípio deste século tinha 40% dos jovens a sair da escola antes do tempo. E que chega aos 50 anos a competir com os mais desenvolvidos da Europa.

