Toyota Yaris alia potência a eficiência com motor híbrido reformulado

Componente eléctrica do Toyota Yaris foi refinada com o Hybrid 130.: mantém bloco a gasolina de 1.5 litros e três cilindros, mas apresenta maior agilidade na condução.

Ligeiramente mais potente e incorporando o sistema de segurança e de apoio ao condutor em todas as versões, o Yaris, que foi o Toyota mais vendido no mercado português em 2023, passa, em 2024, a apresentar duas motorizações híbridas. A fabricante japonesa acaba de apresentar o Hybrid 130, a variante mais poderosa do bem-sucedido modelo (nesta geração, foi Carro Internacional do Ano e melhor citadino em Portugal), com dois novos níveis de equipamento, Luxury e Premier Edition. O Hybrid 115 mantém-se no catálogo, nas versões Comfort, Comfort Plus, Exclusive e Luxury.

O novo Hybrid 130 incorpora muitos dos elementos característicos do híbrido menos potente, mantendo-se praticamente intacto o interior do carro — com pequenas alterações no equipamento que já abordaremos — e o bloco a gasolina de 1.5 litros e três cilindros. A diferença chega na forma de um reforço na motorização electrificada, com um novo motor-gerador eléctrico, maior e mais potente, que consegue debitar 130cv.

A potência aumentou 12% face ao híbrido já comercializado, com um salto também no binário máximo, que passa de 141 para 181 Nm. Assim, o novo Yaris Hybrid 130 consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9,2 segundos, menos meio segundo do que a variante de 116 cv.

Foto Interior do novo Toyota Yaris Hybrid 130 Toyota

Dado que as melhorias estão na componente eléctrica, a maior potência não se reflecte num aumento do consumo — verificando-se, até, uma eficiência melhorada. Em duas rotas feitas em testes por Barcelona, uma de 72 quilómetros e a segunda com cerca de 30, ambas com passagens pelas auto-estradas catalãs, o carro registou um consumo médio de 4,1 litros aos 100 quilómetros, a par com os números anunciados pela marca (4,3l/100 km).

Esta afinação da motorização electrificada repercute-se também nas emissões, com a Toyota a apresentar números máximos de 98g/km na versão Hybrid 130. No caso do híbrido menos potente, o Hybrid 115, estas métricas sobem para os 4,9l/100 km e 112g/km, respectivamente.

O novo Yaris Hybrid 130 apresenta-se com tecto panorâmico na versão Premier, a mais recheada de equipamento. A gama mais avançada adopta ainda a funcionalidade Smart Key, alargada até cinco utilizadores. Imagine que quer deixar o carro a um familiar ou amigo, mas, por algum motivo, não lhes consegue fazer chegar a chave. Através de uma aplicação de telemóvel, tem a possibilidade de permitir o acesso à pessoa escolhida, que pode utilizar o dispositivo como uma chave electrónica, abrindo as portas do veículo e colocando o carro em andamento sem uma chave física.

Um dos agradáveis pormenores no interior do novo Yaris é o head-up display, capaz de mostrar todas as informações necessárias sem ocupar demasiado espaço. Torna-se assim possível ver o seu percurso, velocidade ou outro indicador que desejar sem o risco de distracção, mantendo constantemente os olhos na estrada. E, mesmo em dias de sol forte e directo, a luz branca permite uma leitura clara da informação.

Nas várias mecânicas, as versões Luxury e Premier Edition incorporam um painel de instrumentos digital personalizável de 12,3 polegadas, sendo que as restantes mantêm o ecrã digital de sete polegadas. Foi ainda feito um reforço da insonorização do habitáculo, diminuindo o ruído e vibrações.

Outro dos anúncios feitos pela fabricante japonesa passa pela introdução de todos os sistemas de segurança da Toyota em todas as versões do Yaris. A assistência à condução é suave e permite facilmente ao condutor contrariar os ajustes feitos. Ou seja, o condutor sente que está sempre no controlo. Se o leitor se aproximar da berma da estrada ou quiser mudar de faixa sem dar pisca primeiro, o volante dá um pequeno sinal, avisando-o que pode estar a colocar-se em perigo. Mas não se trata de uma ordem: caso seja mesmo a sua intenção fazer estes movimentos, pode simplesmente ignorar as sugestões do carro e continuar com a sua acção.

Foto Carro disponível já no primeiro trimestre de 2024 Toyota

O Hybrid 130 na versão Premier, de lançamento, é comercializado a partir 31.300 euros e apresenta-se em Azul Neptuno, com tejadilho e pilares na cor preta. O tema azul é repetido nas costuras contrastantes dos bancos e nas linhas do tablier e painéis das portas, além de incluir novas jantes em liga leve maquinadas de 17 polegadas.

Com o Hybrid 115, as propostas da fabricante nipónica arrancam nos 24.740 euros (Comfort) e vão até aos 29.160 euros (Luxury). No catálogo, resiste ainda um motor exclusivamente térmico, o 1.5 de 125cv, com caixa manual de seis velocidades, comercializado entre os 22.870 euros (Comfort) e os 24.730 euros (Exclusive). Já o 1.0 de 72cv é descontinuado no mercado nacional.