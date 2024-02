Luis Enrique e Thomas Tuchel sob pressão na Champions

A segunda ronda de jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões disputa-se nesta noite em Paris e em Roma, com dois treinadores sob pressão: Luis Enrique e Thomas Tuchel. Em França, o Paris Saint-Germain, após uma fase de grupos sofrível, recebe uma perigosa, mas em quebra, Real Sociedad (20h, Eleven1), enquanto na capital italiana, é o treinador do Bayern que está encostado às cordas: a cinco pontos da liderança na Bundesliga, Tuchel já não tem margem de erro em Munique (20h, Eleven2).

Apesar de, no Olímpico de Roma, o favoritismo pertencer por inteiro aos bávaros, o duelo entre Lazio e Bayern é aguardado com expectativa após a clara derrota (3-0) da formação de Munique em Leverkusen, que deixou os campeões germânicos a cinco pontos do surpreendente Bayer de Xabi Alonso.

Com três derrotas nas últimas nove jornadas da Liga alemã, Thomas Tuchel parece ter ficado sem rede no comando do Bayern e, nos últimos dias, surgiram já dois nomes apontados ao comando da equipa de Munique: José Mourinho e Hans-Dieter Flick, que treinou o clube entre 2019 e 2021.

Do outro lado, a Lazio de Maurizio Sarri também está longe de atravessar o seu melhor momento. Apesar de ter vencido no passado fim-de-semana, na Sardenha, o Cagliari, a equipa de Roma no último mês perdeu em Milão (3-0 frente ao Inter) e em Bérgamo (3-1 conta a Atalanta), mas terá como vantagem não ter qualquer pressão do seu lado, após cumprir o principal objectivo na prova: ultrapassar a fase de grupos.

No Parque dos Príncipes, o frente a frente entre PSG e Real Sociedad é de alto risco para Luis Enrique. Embora esteja a cumprir a nível interno os serviços mínimos – os parisienses lideram a Ligue 1 com 11 pontos de vantagem -, o clube de Paris esteve perto de ser afastado na fase de grupos e, numa equipa demasiado dependente de Kylian Mbappé, a grande novidade é o regresso de Nuno Mendes: após quatro meses e meio de ausência, o internacional português já foi totalmente integrado nos trabalhos da equipa, sem qualquer limitação, é opção para Luis Enrique.

Na Real Sociedad, que venceu o Benfica por duas vezes na fase de grupos, a grande dúvida é Mikel Oyarzabal: o capitão dos bascos viajou para Paris, mas está parado há uma semana devido a um problema no joelho esquerdo.