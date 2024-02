Empresário da indústria musical Russell Simmons volta a ser acusado de violação

O empresário da indústria musical Russell Simmons, que em 1984 fundou com o produtor Rick Rubin a importante editora Def Jam Recordings, está novamente a ser acusado de violação. Esta terça-feira, deu entrada num tribunal federal em Nova Iorque um processo em que uma mulher anónima, que diz ter trabalhado durante algum tempo na segunda metade dos anos 1990 como executiva e produtora de videoclipes na Def Jam, acusa Simmons de a ter violado no apartamento do próprio, onde a mulher alegadamente entrara para lhe mostrar uma versão de um videoclipe que se encontrava ainda em fase de edição e que Simmons necessitava de ver para aprovar.

A mulher refere no processo que, na altura, era uma prática comum levarem-se videoclipes ainda em fase de produção até ao apartamento de Simmons, localizado em Manhattan, Nova Iorque, para revisão. No dia do alegado incidente, Simmons, com quem a queixosa afirma ter mantido uma relação profissional relativamente normal no início, terá prendido a mulher à sua cama, posicionando-se sobre ela com força e autoridade, e praticado sexo sem consentimento. A mulher “disse-lhe repetidamente para sair de cima dela, mas ele recusou-se” e “violou-a”, escrevem os advogados no processo.

Após o alegado incidente, a mulher terá sentido dificuldade em executar as suas tarefas profissionais, devido a ataques de pânico regulares e a problemas relacionados com depressão e ansiedade. Ela terá deixado o seu emprego em 1997, pouco depois da suposta violação. Mas antes disso, terá sido assediada por Simmons diversas vezes nos escritórios da Def Jam. “Ele sentava-se na secretária dela, inclinava-se sobre ela e invadia agressivamente o seu espaço pessoal enquanto fazia insinuações e avanços sexuais, esfregando ainda a parte da frente das suas calças”, lê-se no processo, que defende ainda que o assédio terá adquirido uma dimensão tal que, muitas vezes, um executivo sénior da editora precisava de intervir, dizendo a Simmons para sair do escritório da mulher.

Segundo a acusação, “Simmons seguia a mulher até à porta ou bloqueava a sua passagem para a impedir de a abrir novamente”.

A queixa foi apresentada ao abrigo da Lei dos Sobreviventes Adultos (Adult Survivors Act), instrumento legal promulgado em 2022 que deu a vítimas de crimes sexuais um ano para submeterem os seus processos em tribunais de Nova Iorque, independentemente do tempo decorrido desde os alegados crimes, e da Lei da Violência Motivada por Questões de Género (Gender Motivated Violence Act).

O prazo para a apresentação de queixas ao abrigo do Adult Survivors Act, que segundo a agência Associated Press permitiu a formalização de mais de 2500 queixas — incluindo acusações mediáticas contra, por exemplo, Axl Rose, Bill Cosby, Donald Trump, Harvey Weinstein, Jamie Foxx, o português Nuno Lopes ou Russell Brand —, terminou no final de Novembro passado; não é, portanto, certo que o processo possa seguir em frente ao abrigo dessa lei.

A Pitchfork cita um comunicado emitido pelos representantes de Russell Simmons. “Nunca pratiquei sexo não consensual. Não o faria, não o fiz e nunca o farei”, diz o co-fundador da Def Jam, influente editora especializada em hip-hop e R&B contemporâneo.

Esta não é a primeira vez que o empresário da indústria musical é acusado de crimes sexuais. As queixas, aliás, têm-se amontoado nos últimos anos de #MeToo. Simmons, que na sequência das denúncias deixou os cargos que tinha nas suas várias empresas, tem sempre rejeitado as acusações. No início de 2018, Jennifer Jarosik acusou-o de a ter violado dois anos antes. Simmons e os seus representantes legais responderam que “o alegado encontro sexual (...) foi consensual”. Ambas as partes viriam a acordar o arquivamento do processo.​

Também em 2018, poucos meses depois de a queixa de Jarosik ter surgido, deu entrada no Tribunal Superior de Los Angeles um outro processo, de uma mulher anónima que também acusava o co-fundador da Def Jam de violação, neste caso alegadamente ocorrida em 1988. Em Novembro de 2020, o juiz Mark H. Epstein disse que o suposto crime já havia prescrito e Simmons foi ilibado.