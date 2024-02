Ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra vai ser libertado

Shinawatra faz parte de um grupo de presos libertados por estar em estado crítico ou ter mais de 70 anos. O ex-primeiro-ministro esteve no poder entre 2001 e 2006, até ao golpe de Estado do exército.

O antigo primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra vai sair da prisão em liberdade condicional, após seis meses de detenção, anunciou esta terça-feira o ministro da Justiça do país. Shinawatra, de 74 anos, esteve detido numa prisão e posteriormente num hospital policial, de onde poderá sair já no fim-de-semana, indicou Tawee Sodsong. "Faz parte do grupo de presos [libertados] em estado crítico ou com mais de 70 anos", explicou.

Thaksin Shinawatra esteve no poder entre 2001 e 2006, até ao golpe de Estado do exército. Regressou à Tailândia em Agosto, após um exílio auto-imposto de 15 anos para escapar a condenações por corrupção e abuso de poder.

O multimilionário, que a família afirma ter uma saúde frágil que exige um acompanhamento médico permanente, foi amnistiado parcialmente pelo rei, que reduziu a pena de prisão de oito para um ano.

"Cerca de 930 presos, incluindo ele, terão as penas suspensas (...) Será libertado automaticamente após seis meses" de prisão, acrescentou o ministro.

Depois de ter passado algumas horas na prisão no regresso a Banguecoque, ficou detido num hospital, onde foi submetido a pelo menos duas cirurgias.

Do estrangeiro, Thaksin Shinawatra continuou a exercer influência na vida política tailandesa, através da família e do partido, agora chamado Pheu Thai, que recuperou o poder em Agosto passado.

Shinawatra está ainda acusado de um crime de lesa-majestade por comentários feitos em 2015, mas os tribunais tailandeses ainda não decidiram que medidas tomar neste caso.