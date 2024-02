Fátima Alçada é a nova directora-geral e artística das Comédias do Minho

A partir desta quinta-feira, a programadora e gestora cultural Fátima Alçada assume as funções de directora-geral e artística das Comédias do Minho, companhia de teatro fundada em 2004 e sediada em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo. A ex-directora artística d’A Oficina, cooperativa responsável pela gestão dos diferentes espaços culturais de Guimarães — desde o próprio Espaço Oficina ao Centro Cultural Vila Flor, passando também, por exemplo (mas não só), pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães —, sucede à historiadora de arte e programadora Magda Henriques, que estava à frente das Comédias do Minho desde 2016. A notícia foi avançada pela própria companhia de teatro, num comunicado de imprensa enviado às redacções esta terça-feira.

