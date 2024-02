Trabalhador soterrado na mina de Neves Corvo

Um trabalhador ficou esta segunda-feira soterrado na mina de Neves Corvo, em Castro Verde, depois de parte de uma galeria ter ruído, confirmou ao PÚBLICO a GNR de Beja.

O alerta foi dado às 14h08 e para o local foram enviados um helicóptero do INEM, três veículos dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde e militares da GNR, de acordo com informação obtida pelo PÚBLICO junto do comando sub-regional de Protecção Civil do Baixo Alentejo.

Por volta das 15h40, segundo a mesma fonte, a equipa de socorro da própria mina e o INEM estavam a avaliar a melhor forma de prestar auxílio à vítima.