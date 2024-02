Não será pela mão da AD que voltarão os exames no final do 4.º e 6.º anos. É uma das surpresas do seu programa. O PS aposta em garantir mais apoios aos alunos, assim como os sociais-democratas.

Concordam com a recuperação do tempo de serviço dos professores e com a universalização (e mais oferta gratuita) da creche e do pré-escolar. A Aliança Democrática (AD) de Luís Montenegro defende a aplicação “universal e obrigatória” das provas de aferição de Português, de Matemática e de uma outra disciplina no 4.º e 6.º anos. O PS de Pedro Nuno Santos propõe a criação de um “plano específico de intervenção na área da Matemática”.