Zara apoia Associação VilacomVida, que emprega 13 pessoas com incapacidade

Projecto For & From do Grupo Inditex chega a Portugal e já funciona em Espanha e Itália, com 14 e uma loja, respectivamente. Por cá, a primeira loja é no Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete.

Trabalham na área da logística, armazém, operação, atendimento e serviço ao cliente. Durante dois meses, fizeram formação nas lojas de Lisboa e do Montijo, agora fazem parte da equipa da primeira loja Zara Home que emprega jovens com necessidades especiais no país. Com 14 lojas em Espanha e uma em Itália, Portugal é o terceiro país em que o Grupo Inditex apoia pessoas com incapacidades, no âmbito do projecto For & From. A 16.ª loja fica no Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete. Por cá, o parceiro escolhido foi a associação VilacomVida, que tem no currículo o Café Joyeux.

Filipa Pinto Coelho, presidente da VilacomVida — uma IPSS sem fins lucrativos, fundada em 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento (DID), como Trissomia 21, Perturbações do Espectro do Autismo, etc. —, congratula-se com a escolha e reconhece que esta aconteceu pela experiência que a sua organização trouxe de França, o Café Joyeux, um espaço solidário e inclusivo, onde trabalham jovens com incapacidades. O primeiro foi inaugurado em 2021 e actualmente, são já quatro, três em Lisboa e um em Cascais, que empregam três dezenas de pessoas.

Trata-se de um modelo que pode ser replicado em diferentes negócios, defende Filipa Pinto Coelho ao PÚBLICO, dando como exemplo a actual parceria com o Grupo Inditex. "Estamos super entusiasmados, é uma alegria enorme. Este modelo pode ser pensado para outros negócios e tem a grande vantagem de dar às organizações a oportunidade de fazerem o que fazem bem, com um suporte a nível de formação" por parte da VilacomVida, explica.

A presidente acrescenta que, através de parcerias, é "mais rápido e mais fácil" colocar mais pessoas com DID no mercado de trabalho: "Permite que a diferença chegue às nossas vidas e às nossas cidades." O programa For & From, do Grupo Inditex, tem como objectivo a integração social e laboral de pessoas com diferentes tipos de capacidades, "tendo gerado oportunidades laborais para mais de 750 pessoas e lucros económicos para as organizações gestoras no valor de oito milhões de euros" para projectos sociais, diz o grupo em comunicado.

Foto A loja tem cerca de 150 metros quadrados Grupo Inditex

A loja de Alcochete conta com 13 pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais — físicas, sensoriais e intelectuais —, de um total de 17 colaboradores. Estes trabalhadores fazem turnos de cinco ou sete horas, cinco dias por semana. À questão do PÚBLICO sobre o custo desta iniciativa, o grupo espanhol responde: "A partir de um donativo inicial da Inditex para a construção da loja, o modelo torna-se auto-sustentável através da venda a preços reduzidos, pelas entidades sociais [neste caso, a VilacomVida], de produtos de campanhas anteriores. Os benefícios obtidos revertem na íntegra para os projectos sociais das entidades sociais colaboradoras."

Ou seja, a loja é gerida pela VilacomVida e vende produtos da Zara Home de colecções anteriores. A presidente e co-fundadora da associação confirma que projectos como este permitem a "sustentabilidade" da VilacomVida, uma vez que, deste modo, a organização caminha para ser menos dependente de donativos. "Desta forma, o estabelecimento converte-se num espaço comercial de referência para a inclusão, a acessibilidade e a eliminação de barreiras", reforça o Grupo Inditex.

E quais são os benefícios de contratar pessoas com DID? "A grande vantagem que pessoas com diferenças trazem a toda a equipa em que são integradas, criando vínculos emocionais que fidelizam, mas também aumentando a produtividade, pela especialização destes colaboradores em tarefas simples e rotineiras, sempre existentes e importantes na actividade de qualquer organização", responde a Inditex ao PÚBLICO.

Desde o início deste mês que as empresas com 75 a 100 trabalhadores passam a estar obrigadas a cumprir a quota de emprego de 1% para pessoas com deficiência, estando sujeitas a coimas em caso de incumprimento. Questionada sobre se as empresas preferirão pagar a multa a empregar essas pessoas, Filipa Pinto Coelho confessa-se positiva e diz que Portugal é um "exemplo" com estratégias que "incentivam as empresas a fazer esse caminho" de inclusão.

Foto A primeira loja do programa For & From é gerida pela associação VilacomVida Grupo Inditex

A Inditex refere que cada espaço For & From é "único", desde a equipa ao conceito da loja. O projecto nasceu em 2002, com uma loja da Massimo Dutti em Barcelona. Actualmente, fazem parte deste projecto outras marcas do grupo como a Pull&Bear, a Bershka, a Stradivarius, a Oysho, bem como a Tempe Inditex (a empresa que desenha, comercializa e distribui o calçado e os acessórios de todas as marcas do grupo).

Em 2019, o programa chegou a Itália, com uma loja gerida pela Fondazione Cometa, uma organização que oferece apoio na área social, saúde e educação a crianças, suas famílias naturais ou de acolhimento. E este ano, estreou-se em Portugal, com a Zara Home de Alcochete, gerida pela VilacomVida.

Haverá outras lojas? Ao PÚBLICO, o Grupo Inditex não responde. Já Filipa Pinto Coelho declara: "Neste momento, estamos focados no sucesso desta loja."