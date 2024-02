Há festa da chanfana na Lousã: festival gastronómico seduz visitantes

Com Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, o concelho da Lousã integra a rede Terras da Chanfana. E a provar que o faz com justiça aí está uma nova edição, já a 12.ª, do Festival Gastronómico da Chanfana.

De 17 a 25 de Fevereiro, a chanfana é rainha nos restaurantes aderentes e é mote para outras celebrações culturais. Em matéria de restauração, contará com o "maior número de sempre" de restaurantes, confirmou a autarquia: serão 25 os locais onde reinará este prato típico feito com cabra velha assada em caçoilas de barro e vinho tinto.

O festival pretende também ser um "chamariz" para atrair mais turismo ao concelho e região. "Através deste chamariz, espera-se que o visitante possa mergulhar no nosso território", disse o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, citado pela Lusa.

Aproveitando a semana gastronómica, alojamentos e hotelaria vão oferecer descontos, assim com empresas que promovem actividades turísticas.

Foto A tradicional chanfana CM Lousã

Na programação paralela, a semana contará com várias propostas culturais e de lazer. Incluem-se leituras de contos para os mais jovens na biblioteca municipal ou visitas guiadas no museu etnográfico.

Um dos pontos altos da programação será o lançamento da app e do novo site da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, projecto criado por Tiago Pereira dedicado a registar, preservar e divulgar "processos e práticas musicais" e "manifestações de cultura popular". "A sua missão passa por criar um espólio de tradição oral e memória colectiva de Portugal no século 21", explica-se no site do projecto que é também associação cultural. A festa está marcada para dia 24, às 15h, na Cura, a casa de todo este movimento, inaugurada no ano passado e localizada em Serpins, aldeia do concelho da Lousã. O momento será animado por uma Foliada Galega.

A lista com todos os restaurantes, agenda e outras informações sobre o Festival Gastronómico da Chanfana está disponível no site da autarquia.