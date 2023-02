Lousã: um punhado de aldeias de xisto com pernas para andar

Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal. Prémio Nacional da Paisagem 2022, as Aldeias da Serra da Lousã já tiveram muitas vidas — e uma morte anunciada — e estão aí para as curvas.

Desta vez, a neve não se aguentou. Derreteu ao sol um par de dias depois de ter caído e a água seguiu o seu curso, serra abaixo, paredes de xisto abaixo. No nosso conforto, tentamos imaginar os longos e frios serões de Inverno passados à volta do fogo, onde se partilhavam memórias e executavam tarefas. Fia-se o linho, doba-se e ensarilha-se os novelos, planeia-se a caminhada à aldeia vizinha, à ribeira com o cântaro, recupera-se energia para de madrugada voltar com o rebanho aos socalcos que pendem da cumeeira.