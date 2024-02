Feijóo admite indulto a Puigdemont e deixa a política espanhola em alvoroço

Quando o partido de Carles Puigdemont bloqueou a tramitação da Lei da Amnistia para a Normalização Institucional, Política e Social da Catalunha, votando ao lado da direita e contra o Governo de Pedro Sánchez, no final de Janeiro, os jornais espanhóis anteciparam que o braço-de-ferro ia atrapalhar a campanha do PSOE para as eleições galegas de 18 de Fevereiro. A uma semana da ida a votos, a campanha está totalmente dominada pelo tema da amnistia, mas, afinal, quem pode perder com isso é o Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo.

