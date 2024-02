Segunda na TV: Users, A Cidade e uma Bailarina

A semana começa também com Broker - Intermediários, A Experiência e Segundos Fatais.

CINEMA

Beleza em Palco

Cinemundo, 20h45

Inglaterra, 1660. As mulheres estão proibidas de representar, mas uma corajosa pioneira está prestes a causar uma revolução. Maria, uma figurinista ansiosa por representar em palco, torna-se popular e acaba por conseguir o seu propósito. Enquanto ela ascende no meio teatral, Ned Kynaston, actor até aqui reconhecido pelas suas interpretações de personagens femininas, vê o seu trabalho – e a sua vida amorosa – em apuros.

Billy Crudup, Claire Danese e Rupert Everett dão vida a este drama de época realizado por Richard Eyre, a partir de um argumento de Jeffrey Hatcher.

A Cidade

Hollywood, 21h30

Doug MacRay lidera um bando de ladrões de bancos. Orgulha-se das suas origens e de conseguir fugir à polícia. Durante um golpe, faz refém a gerente. Ela escapa ilesa, mas não consegue superar o sucedido. É então que conhece alguém que a faz sentir segura e por quem se apaixona – o próprio Doug.

Ben Affleck realiza e protagoniza esta adaptação do livro Prince of Thieves, de Chuck Hogan. Contracena com Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner (nomeado para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), Blake Lively, Titus Welliver, George Carroll, Pete Postlethwaite (que morreria meses depois) e Chris Cooper.

Broker - Intermediários

TVCine Edition, 23h05

O japonês Hirokazu Kore-eda assina este drama centrado em dois amigos que roubam bebés que são deixados na igreja por pais que não podem cuidar deles. Depois, vendem-nos no mercado negro da adopção. Só que uma mãe que volta atrás e os detectives no encalço deles complicam tudo. No elenco alinham Song Kang-ho, Gang Dong-won e Bae Donna.

A Experiência

AMC, 23h06

Remake do filme homónimo alemão de 2001, este thriller assinado em 2010 por Paul Scheuring – o criador da série Prison Break – gira à volta de um estudo psicológico em que um grupo de homens é posto numa prisão simulada. Divididos entre guardas e prisioneiros, passam duas semanas numa experiência que acaba por ficar fora de controlo. Adrien Brody, Forest Whitaker e Cam Gigandet integram o elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Users

TVCine Edition, 13h50

Premiado em Sundance e amplamente elogiado pela crítica, o documentário da realizadora mexicana-americana Natalia Almada propõe uma reflexão sobre a interferência e o alcance da tecnologia na vida humana, na perspectiva de uma mãe. Pergunta-se se os filhos vão crescer “num mundo em que a terra está coberta por um manto de painéis solares e a sua comida será produzida sem luz nem solo”. “Qual será a paisagem das suas memórias de infância?”, indaga.

Espaços Incríveis de George Clarke

RTP2, 20h43

Em Tóquio, cidade japonesa especializada em conceber habitações para espaços diminutos, o arquitecto George Clarke entra num apartamento que não só desafia a lógica como supostamente prolonga a longevidade. Em Barcelona, encontra uma casa minúscula como nunca viu. Nos Alpes, há-de dar com um retiro nas alturas.

Na sétima temporada, que chega hoje na RTP2, também andará pela Escandinávia e, como sempre, por vários pontos do Reino Unido, sempre à descoberta de moradas que surpreendem pelo engenho e pela criatividade.

Segundos Fatais

National Geographic, 22h49

O episódio desta noite debruça-se sobre a explosão do Challenger. A 28 de Janeiro de 1986, no Centro Espacial Kennedy, na Florida, o vaivém estava a ser lançado para o espaço pela décima vez, quando se desintegrou passados 73 segundos no ar, tirando a vida aos seus sete tripulantes – e atirando a NASA, tragicamente ferida na sua credibilidade, para a procura de respostas sobre o acidente.

INFANTIL

Bailarina

Panda, 15h

Paris, 1880. Felícia vive num orfanato e sonha ser bailarina. Um dia, foge com Victor, o melhor amigo (e inventor de engenhocas), e inscreve-se na exigente escola da Ópera de Paris. Co-realizado por Éric Summer e Éric Warin, este filme de animação segue um argumento de Summer, Carol Noble e Laurent Zeitoun. Mia Rose, Miguel Cristovinho, Cifrão, Sara Prata, Bruno Ferreira, Mafalda Vilhena, Margarida Carvalho e Vítor Norte emprestam as vozes à versão lusa.