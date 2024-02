Dominada pelos Alpes Cárnicos, eis uma aldeia encantadora em qualquer estação do ano, mais ainda este sábado, com as suas máscaras e uma procissão de lanternas por entre um manto branco.

Estou cada vez mais próximo da abóbada do mundo, sinto mas não vejo, as nuvens baixas e pesadas abatem-se sobre mim e sobre o carro, por vezes tão brancas que se confundem com aquela verdadeira mortalha que se estende por todos os lados, até se perder no horizonte.