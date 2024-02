Os agricultores portugueses precisam é de nós: dos consumidores portugueses

Estou do lado dos agricultores: sei o que lhes devo. Sei o quanto conto com eles. Como sou português, e vivo em Portugal, onde pago preços portugueses para comer produtos portugueses, estou do lado dos agricultores portugueses, porque são eles que me dão de comer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt