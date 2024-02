AD quer criminalizar enriquecimento ilícito com um programa “reformista”

Com o mote “mudança segura”, Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática (AD), lançou como prioridades do programa eleitoral o "aumento dos salários e pensões", a "redução de impostos", a reforma do Estado, a garantia de "saúde para todos", a "valorização da carreira dos professores", e a ideia de "dar oportunidades aos filhos de Portugal para ficarem cá". Na justiça, há uma medida do PSD que é recuperada: a criminalização do enriquecimento ilícito. De fora do programa está a despenalização da morte medicamente assistida.

“Este programa eleitoral, tal como o programa económico, está suportado em boas contas, num cenário macro económico que combina ambição com prudência. Oferece uma combinação única de ambição reformista com responsabilidade orçamental”, afirmou Luís Montenegro perante centenas de apoiantes da coligação PSD/CDS/PPM numa sessão em Alcântara, Lisboa.

Colocando o combate à corrupção como uma das prioridades do programa eleitoral para as legislativas, Montenegro apontou a criminalização do enriquecimento ilícito como uma das propostas, uma medida que foi defendida por Passos Coelho, e que já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Por isso, em alternativa, a AD avança com a ponderação da criação legal de mecanismos como a “Acção Cível para Extinção de Domínio”, que "visa permitir ao Estado português recuperar bens adquiridos por particulares através de actividades ilícitas, independentemente de uma condenação penal do proprietário dos bens". No pacote está ainda a regulamentação do lobbying, que ficou por concluir nesta legislatura, bem como o alargamento de medidas de direito premial do Código Penal.

Sem entrar em muitos detalhes sobre mudanças estruturais na justiça, a AD propõe a criação de uma comissão permanente para a Reforma da Justiça, a funcionar junto da Assembleia da República, para apresentar uma proposta global de reforma do sistema, e medidas urgentes para as áreas administrativa e fiscal.

Assumindo que o programa "é feito" para os pensionistas, os empresários, para quem trabalha a terra, para as mulheres e para os jovens, Luís Montenegro afastou o que a AD não quer - "um país estagnado" - considerou que a coligação concorre "para fazer a diferença". "A esperança que nos proponho assenta nos objectivos: criar uma economia produtiva e competitiva, que paguem melhores salários e sustentem pensões mais altas, propomos baixar impostos sobretudo rendimento do trabalho da classe média e jovens, também da empresas, salvar os serviços públicos mas garantir que os portugueses têm resposta com a qualidade que merecem na saúde, habitação, justiça e segurança", disse.

Apontando para a necessidade de uma revisão constitucional, a AD volta a propor a idade mínima para o voto aos 16 anos mas deixa cair a redução de deputados prevista na proposta de Montenegro para a mais recente revisão da Lei fundamental, uma medida contra a qual o CDS sempre se bateu.

Na área da educação, é reafirmada a intenção de recuperar o tempo de serviço congelado dos professores em quatro anos, com um custo de 60 milhões de euros por ano, e é proposto um plano urgente de recuperação das aprendizagens. Para os jovens, a AD propõe que tenham isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira casa.

Falando também para os mais "vulneráveis", Montenegro acentuou o que considerou ser a tónica humanista do programa: "Se há ideologia das políticas sociais é para tirar as pessoas da dependência". Mas é, sobretudo, um programa que "procura garantir que temos mesmo uma classe média, que não somos uma sociedade nivelada por baixo". Numa nota de humildade, o líder da AD admitiu que a coligação não dispõe de receitas mágicas: "Tenho a consciência de que não temos solução para tudo".

Numa altura em que está em causa a governabilidade na região dos Açores e da Madeira e que se colocam cenários de viabilização de governos no pós-legislativas, Montenegro deixou um apelo ao eleitorado: "A democracia está hoje nas mãos das pessoas. O futuro está nas vossas mãos".