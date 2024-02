Sonha foi a estreia e agora Indiferente dá rosto a mais um tema do álbum Sr. Saraiva

Os Senhores estão de volta aos singles e aos palcos. Criado por David Pinheiro (voz e viola), o quarteto integra dois ex-Amor Electro, Tiago Pais Dias (bateria e baixo) e Ricardo Vasconcelos (pianos e sintetizadores), e Bruno Jardim Fernandes (guitarra). O seu álbum de estreia, Sr. Saraiva, lançado em Novembro de 2023, foi antecedido pelo single Sonha, revelado em Outubro desse ano. Agora, anunciando concertos em Lisboa e no Porto, Os Senhores estreiam esta sexta-feira um novo single que volta a contar com um videoclipe de animação criado por Tiago Albuquerque, como sucedeu com Sonha.

Chama-se Indiferente e, segundo o texto que acompanha o lançamento, aborda a questão da saúde mental. O autor da letra, David Pinheiro, explica: “Fala sobre sermos por vezes duas pessoas completamente diferentes. Uma confiante, outra nem tanto. Uma cheia de sonhos e outra não. Uma lutadora e outra mais frágil. É na verdade um choque de personalidades”.

O objectivo desta projecto musical, segundo os próprios, é “voltar aos grandes elementos que caracterizaram grande parte da música dos anos 90: a honestidade, a sinceridade, a emoção. É um regresso à importância das palavras.” Ao vivo, Sr. Saraiva será apresentado em Fevereiro em Lisboa (Rock Station, dia 23, 22h) e no Porto (Novo Ático, dia 25, 18h).