Pavilhão Julião Sarmento com director assegurado e orçamento de milhão de euros

Um director artístico e um orçamento de programação é aquilo que a EGEAC, que recentemente assumiu a gestão do Pavilhão Azul, garante à família do artista para ganhar em depósito a colecção de arte.

“Finalmente”, ouviu-se na manhã desta sexta-feira após os vários discursos no salão dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa (CML) que celebravam a assinatura de um novo acordo de parceria entre a CML e a família de Julião Sarmento. O sonho do artista visual falecido em 2021 de criar um novo centro de arte contemporânea em Lisboa, a partir da sua colecção particular, pode vir a concretizar-se ainda neste ano.