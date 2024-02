Bolhão: comerciantes temem fim do mercado de frescos e exigem voz activa na gestão

A Associação do Comércio Tradicional Bolha de Água está a recolher contributos de comerciantes e a construir um documento estratégico sobre o futuro do Bolhão, com um plano que terá cerca de 100 acções. Quando o documento estiver composto será partilhado com a Go Porto, empresa municipal que gere o mercado: “Queremos dialogar e contribuir para um Bolhão com uma gestão pública eficiente”, aponta Helena Ferreira, comerciante e presidente da associação. Neste momento, diz a comerciante Ermelinda Silva, o Bolhão caminha para a perda da sua identidade: “Em vez de um mercado de frescos é uma praça da alimentação.”

