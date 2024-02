Com Carnaval do Futuro são 100 anos de folia em Torres Vedras

O Carnaval de Torres Vedras ultima os preparativos para receber mais de meio milhão de visitantes mascarados entre sexta-feira e quarta-feira, quando comemora o seu centenário com o maior orçamento de sempre devido à inflação.

A dois dias de saírem à rua, ultima-se a construção dos carros alegóricos, conhecidos pela habitual sátira política e social, de acordo com os acontecimentos que marcam a actualidade nacional e internacional.

Aludindo ao tema deste ano, "Carnaval do Futuro", os criativos colocam os robots e seres extraterrestres entre os protagonistas, assim como a tradicional figura do Zé Povinho a ser controlado pela inteligência artificial. As Jornadas Mundiais da Juventude também são evocadas, com o Papa entre os protagonistas.

No monumento erguido no centro da cidade há um mês, são caricaturados o Presidente da República, o primeiro-ministro, os líderes partidários Pedro Nuno Santos (PS) e André Ventura (Chega) e os presidentes russo e norte-coreano.

"Se formos atrás de todos os temas por que Portugal tem passado não havia espaço nos carros alegóricos do Carnaval de Torres Vedras para satirizarmos", conta à agência Lusa, em tom de brincadeira, um dos criativos, Hélder Silva.

O orçamento passou de 930 mil euros, em 2023, para 1,1 milhões de euros, este ano. "Fruto da inflação e do aumento dos preços, o orçamento teve de crescer, mas uma boa parte da fatia deste orçamento é destinada a segurança e socorro", afirma à agência Lusa Rui Penetra, administrador da empresa municipal Promotorres, que organiza o evento.

Para os mais de meio milhão de visitantes esperados "brincarem à grande e à torriense" em condições de segurança, vão ser introduzidas alterações face às últimas edições: além do policiamento reforçado, o alargamento do perímetro dos festejos para evitar a concentração excessiva de pessoas e o aumento das câmaras de videovigilância.

Foto Preparativos para o Carnaval de Torres Vedras 2024 carlos barroso

"A Praça Machado Santos, conhecida como Praça da Batata, já estava muito condensada e os foliões já se divertiam de forma muito apertada, então foi entendimento não colocar o palco de animação nessa praça, que continua acessível, e alargámos o recinto nocturno para a Praça Alberto Avelino, que passa este ano a ter as quatro noites de animação", explica o responsável.

Para garantir o socorro, vão ser alargados os horários dos postos de socorros e volta a funcionar um posto médico avançado no Parque Regional de Exposições da cidade, com médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, 40 camas de internamento, suporte avançado de vida e meios para pequena cirurgia para responder à maioria das ocorrências habituais. Ao todo, estão mobilizados 1.500 profissionais de segurança e socorro para trabalhar durante o evento.

Agenda de festas

O Carnaval arranca na sexta-feira com o corso escolar, com nove mil mascarados, de manhã, e a chegada e entronização dos reis, à noite.

Entre sábado e terça-feira, realizam-se os tradicionais corsos diurnos e nocturnos, em que desfilam os seis carros alegóricos e milhares de foliões mascarados espontâneos, muitos dos quais disfarçados de matrafonas (homens mascarados de mulheres), como é típico no concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Foto Preparativos para o Carnaval de Torres Vedras 2024 carlos barroso

Foto Preparativos para o Carnaval de Torres Vedras 2024 carlos barroso

O evento volta a diversos palcos de animação nocturna ao ar livre, com djs e os artistas Romana (sábado) e Augusto Canário (segunda-feira), até às 4h, continuando a animação até de manhã nos bares e discotecas da cidade.

São estimadas receitas de 12 milhões de euros na economia local.

Em 2023, o Carnaval de Torres Vedras foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional, por ser considerado "o mais português de Portugal" e se manter fiel às tradições do Entrudo português.