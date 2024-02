Um Carnaval tão civilizado que até vai às Nações Unidas

Num ano em que o Carnaval lisboeta anda a braços com uma crise de sobrevivência, chega-nos de Loulé a notícia de que, ali, o tema forte do desfile serão os ODS. O resto não será descurado, pois por lá andarão também coisas da política nacional, dramas internacionais (Ucrânia-Rússia, Israel-Palestina), as trapalhadas com o sempre adiado futuro aeroporto de Lisboa e o que mais se der à sátira e à folia do momento. Mas os ODS ganham, comparando com o resto: a interpretá-los estarão nada menos do que 600 figurantes e 17 carros alegóricos. É obra.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt