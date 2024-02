Tudo isto é Villas-Boas, tudo isto é jazz, e há um duplo centenário a celebrar no CCB

O ano é 1924. Em Março, nascia em Lisboa Luís Villas-Boas (1924-1999), que ficaria para a história como “o pai do jazz em Portugal”; e em Maio, tinha ele dois meses, actuava no Teatro da Trindade a Pan-American Ragtime Band, o primeiro grupo internacional de jazz a tocar no país. A coincidência dos dois centenários inspirou um espectáculo, que se estreia esta sexta-feira no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, às 21h, antecedido por uma tarde dedicada a estes cem anos redondos de jazz em Portugal. A lotação está esgotada, mas a RTP vai filmá-lo para futura exibição.

