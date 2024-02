Sexta na TV: escaladas com Fabelmans, Eternos e Janet Jackson

Nos destaques do dia também entra o regresso de Operação Maré Negra e bicharada com vida secreta.

CINEMA

Os Fabelmans

Nos Studios, 18h54

Realizado por Steven Spielberg, que co-escreve o argumento com Tony Kushner, inspira-se na vida do próprio cineasta. Estamos nos EUA dos anos 1950. Sammy Fabelman começa a usar uma câmara de 8mm para filmar tudo à sua volta. Os filmes que faz são reveladores do seu talento, mas também da sua distância em relação a eventos tão emotivos como o divórcio dos pais.

Com Gabriel LaBelle como Sammy, o elenco conta ainda com Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch. O filme esteve nomeado para sete Óscares e ganhou dois Globos de Ouro.

Eternals - Eternos

Star Channel, 22h15

Passaram milhares de anos desde que seres alienígenas, conhecidos como Celestiais, alteraram geneticamente alguns seres de modo a torná-los imortais e propensos a fazer o bem. Assim nasceram os Eternos, com a missão de proteger a Terra. Mas um erro inesperado fez também surgir os Desviantes, com total apetência para a destruição.

Com realização de Chloé Zhao e argumento seu, de Patrick Burleigh, Ryan Firpo e Kaz Firpo, este é o 26.º filme do universo cinematográfico Marvel. Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington dão vida às personagens.

Eternals - Eternos abre um fim-de-semana cheio de Marvel. Amanhã, a partir das 14h06, entra em cena Thor e a sua tetralogia cinematográfica (completa por O Mundo das Trevas, às 15h50; Ragnarok, às 17h33; e Amor e Trovão, às 19h32), seguida de Viúva Negra, às 21h20. No domingo, às 14h29, chegam Os Vingadores, para uma maratona dos seus quatro filmes (A Era de Ultron, às 16h46; Guerra do Infinito, às 19h06; e Endgame, às 21h20).

SÉRIE

Operação Maré Negra

Prime Video, streaming

Estreia-se a terceira e última temporada da série que se inspira na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019. O elenco volta a contar com Jorge López, Soraia Chaves e Pêpê Rapazote, a que se juntam Mina El Hammani, Dani Pérez Prada e a regressada Lúcia Moniz.

DOCUMENTÁRIOS

Escalar o Árctico com Alex Honnold

National Geographic, 22h10

Estreia. Alex Honnold, o norte-americano que vimos chegar sem cordas ao cume do El Capitan, no oscarizado documentário Free Solo, junta-se à escaladora britânica Hazel Findlay num desafio sem precedentes: “uma épica missão de escalada através das mais remotas e difíceis paredes e picos da Gronelândia”, faz saber o National Geographic. É aventura para seguir em três episódios, emitidos semanalmente.

Janet Jackson

TVCine Edition, 22h10

Era a mais nova do clã Jackson e cresceu ofuscada pelo brilho do irmão Michael, mas afirmou-se como ícone pop em nome próprio e está entre os artistas que mais discos venderam no mundo inteiro. Esteve no epicentro do fenómeno MTV. Vestiu o carimbo de sex symbol. Foi nomeada para o Óscar de melhor canção original, em 1994, por Again, do filme Fugir do Bairro, que protagonizou ao lado de Tupac Shakur.

Viu-se envolvida em polémicas como o caso do mamilo à mostra na final do Super Bowl. Passou por tragédias. Foi mãe aos 50 anos. Pelo caminho, foi derrubando barreiras. Muito já se disse e escreveu sobre Janet Jackson. Mas, aqui, a sua história é contada na primeira pessoa. E com “acesso privilegiado e sem precedentes a uma superestrela notoriamente tímida e enigmática”, assegura o TVCine.

O retrato completa-se com palavras de familiares, amigos e celebridades como Whoopi Goldberg, Mariah Carey, Samuel L. Jackson, Barry Bonds, Missy Elliott, Questlove, Janelle Monae ou Regina King. Rodada ao longo de cinco anos e realizada por Benjamin Hirsch, a série documental é composta por quatro capítulos, para ver à sexta-feira, a partir de hoje.

Janet Jackson DR Janet Jackson DR Janet Jackson DR Janet Jackson DR Fotogaleria Janet Jackson DR

INFANTIL

A Vida Secreta dos Nossos Bichos (VP)

Disney Channel, 20h50

Filme de animação sobre a força da amizade, com realização de Chris Renaud (Gru - O Maldisposto) e Yarrow Cheney. A vida do cãozinho Max é tranquila até a sua dona adoptar um rafeiro enorme e desastrado. Max sente que a atenção lhe está a ser roubada. Mas o pior acontece quando os dois se perdem em Nova Iorque e são levados para um canil. Acabam por ser libertados por um coelho de ar adorável, que se revela um autêntico sociopata.