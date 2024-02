Sete distritos do continente sob aviso laranja devido a agitação marítima

Braga, Viana do Castelo e Porto estão sob aviso laranja por agitação marítima entre as 12h e as 18h desta quinta-feira. Beja, Lisboa, Setúbal e Faro com o mesmo aviso na sexta-feira.

Sete distritos do continente vão estar esta quinta-feira e na sexta-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, que vai estar em vigor em Braga, Viana do Castelo e Porto entre as 12h e as 18h desta quinta-feira, deve-se a "ondas de sudoeste com cinco a 5,5 metros", referiu o IPMA, em comunicado.

Já em Beja, Lisboa, Setúbal e Faro, o aviso laranja, a ser accionado entre as 15h de sexta-feira e a meia-noite de sábado, deve-se a "ondas de oeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

Viana do Castelo está ainda sob aviso laranja devido a ventos de Sul-Sudoeste com rajadas até 100 quilómetros por hora no litoral e até 110 quilómetros por hora nas terras altas, entre as 12h e as 18h desta quinta-feira.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja para precipitação, entre as 15h de quinta-feira e as 3h de sexta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", de acordo com o IPMA.

Na origem da mudança do estado do tempo em Portugal continental e para o arquipélago da Madeira está a depressão Karlota. De acordo com um comunicado do IPMA, "esta depressão inclui-se num sistema depressionário complexo, com dois núcleos, que vai evoluindo para apenas um núcleo, que irá estar localizado a sudoeste da Irlanda".

A depressão tem uma superfície frontal fria associada e será essa frente que irá afectar Portugal continental a partir de quinta-feira. A mudança do estado do tempo começa a fazer-se sentir nesta quarta-feira com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde.