Marcelo não vê eleições em risco mas avisa PSP e GNR que é preciso não perder apoio

O Presidente da República acredita que ficou esclarecido que a PSP e a GNR não ameaçaram "pôr em causa" a realização das eleições legislativas, mas avisa para a importância de que a "cada passo" que as forças de segurança derem neste processo, têm que o fazer mantendo o "apoio" dos portugueses.

"Ao longo da nossa história democrática, houve processos reivindicativos que, do princípio ao fim, mantiveram o apoio dos portugueses. Mas outros começaram com apoio e depois, a partir de determinado momento, por razões muito variadas, que têm a ver com a forma de luta escolhida, o apoio perde-se por cansaço – as pessoas ficam cansadas – com as consequências e houve incompreensão", apontou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final de uma visita a uma exposição fotográfica de Eduardo Gageiro, em Lisboa.​

O Presidente da República procurou retirar a carga negativa dos protestos sobre o Governo, considerando que se tem falado muito sobre "o passado" e que se deve falar mais sobre o futuro. Ou seja, um recado para que a plataforma de sindicatos vire a bitola da pressão para os líderes dos partidos candidatos às eleições, porque quem poderá resolver o assunto não é quem está a dois meses de sair – isto é, este primeiro-ministro e este ministro da Administração Interna.

"O que interessa verdadeiramente é olhar para os protagonistas do futuro e já [se] sabe quais são. Eles debatem todos os dias na televisão", apontou, numa referência aos debates das legislativas. "Não tenho dúvidas de que, não digo daqui a um mês, mas daqui a dois, três, quatro meses, um governo que saia [destas eleições], uma das preocupações que tem como prioritária é corresponder àquilo que é uma legítima aspiração. [E faça] a correcção ou compensação de uma desigualdade", afirmou.