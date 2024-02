Adiada leitura do acórdão do julgamento do empresário César Boaventura

A leitura do acórdão do julgamento do empresário de futebol César Boaventura foi, nesta quarta-feira, adiada devido a uma alteração não substancial, mas comunicável, no processo por alegada corrupção activa.

No início da sessão, no tribunal de Matosinhos, que contou com a presença de César Boaventura, o juiz comunicou algumas alterações não substanciais no processo, nomeadamente em relação às datas dos vínculos laborais dos atletas Marcelo, Lionn, Cássio e Salin, mas também numa das palavras no relato da conversa entre o empresário e o atleta Cássio.

Neste último aspecto, foi rectificada a palavra "comprado" por "contactado", o que mereceu um pedido de análise por parte do advogado Carlos Melo Alves, que requereu cinco dias para se debruçar sobre a alteração.

Assim, a leitura do acórdão do julgamento que resultou da chamada Operação Malapata ficou adiada para 14 de Fevereiro, às 15h30.

César Boaventura está acusado de quatro crimes de corrupção por, alegadamente, tentar aliciar jogadores do Rio Ave e Marítimo para facilitarem nos jogos contra o Benfica a troco de dinheiro, na época 2015/16.