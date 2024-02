Santa Casa de Lisboa assume necessidade de acolhimento familiar de longa duração

Há três anos, a família escolhida para acolher Mário não lhe vislumbrou qualquer expressão no rosto. “Ele vinha assustado”, diz Frederico, ele próprio, enquanto fala, a reproduzir no olhar o desamparo revelado no rosto do bebé, hoje prestes a fazer quatro anos. “Não sabemos qual o momento em que deixamos de ser pais de acolhimento e passamos a ser pais.” Ou a sentirem-se como tal.

