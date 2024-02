Ex-Presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

Morreu esta terça-feira Sebastián Piñera, ex-Presidente do Chile, num acidente de helicóptero, confirmou o gabinete do antigo chefe de Estado. Tinha 74 anos.

O acidente ocorreu no Lago Ranco, na região chilena de Los Rios, Sul do país. A bordo do helicóptero privado de Sebastián Piñera, pilotado pelo próprio, estariam mais três pessoas que ficaram feridas.

Segundo os órgãos de comunicação social chilenos, a aeronave despenhou-se pelas 15h locais (18h em Portugal continental), minutos depois da descolagem. Foi encontrada a 40 metros de profundidade pelas autoridades, que já retiraram da água o corpo do ex-Presidente. No local estiveram elementos da polícia, bombeiros, forças armadas e equipas de emergência médica.

Piñera cumpriu dois mandatos enquanto chefe de Estado, o primeiro entre 2010 e 2014 e o segundo de 2018 a 2022. O seu sucessor e actual Presidente do Chile, Gabriel Boric, ainda não prestou declarações.

Nas redes sociais, uma das primeiras reacções às notícias do acidente foi do senador chileno Luciano Cruz-Coke, ministro da Cultura no primeiro mandato de Sebastián Piñera. "Tive a honra de fazer parte do seu Governo e tê-lo como amigo. A história fará justiça ao seu legado e ao seu trabalho incansável em prol do Chile", escreveu no X (antigo Twitter). "É com grande tristeza e orgulho que me despeço. Descanse em paz, Presidente."

A actual ministra do Interior, Carolina Tohá, também já se pronunciou. "Queremos, antes de mais, expressar o nosso choque perante esta tragédia", afirmou, em conferência de imprensa, a partir de Santiago. "Estavam quatro pessoas no helicóptero. Três delas conseguiram chegar à margem e estão fora de perigo, mas não foi o caso do quarto tripulante: o ex-Presidente Sebastián Piñera."

"Foi, por duas vezes, Presidente do Chile, Presidente democrático do Chile, e por isso receberá todas as honras e reconhecimento que merece por parte da República", acrescentou. Anunciou ainda as instruções dadas pelo Presidente Gabriel Boric: que se realize um funeral de Estado e seja decretado luto nacional.

Para lá das fronteiras do Chile, a Presidência da República argentina foi a primeira instituição a expressar oficialmente condolências pela morte de Piñera.