“Desde Salvador Allende que não temos um Presidente de esquerda no Chile”

Tal como o carpinteiro anarquista Juan Demarchi – desertor do Exército italiano que viveu em Portugal, Marrocos e Brasil antes de chegar ao Chile –, que mudou a perspectiva do mundo para o adolescente Salvador Allende na Valparaíso dos anos 1920, ensinando-lhe xadrez e ideias revolucionárias, falando-lhe das injustiças sociais e dos proletários, também Carlos Pérez Soto é muito mais do que a única formação académica que realmente obteve: a de professor de Física do ensino secundário. Aliás, ao PÚBLICO, fez mesmo questão de solicitar que fosse identificado apenas como professor de Física reformado e avô – “depois mande-me a entrevista publicada para mostrar ao meu neto”, pediu-nos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt