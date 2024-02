Dois mortos e seis feridos após “tentativa de ataque terrorista” num tribunal de Istambul

Uma “tentativa de ataque terrorista” na zona de acesso a um tribunal de Istambul fez dois mortos e seis feridos, informou esta terça-feira o Governo da Turquia. Segundo o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, os dois mortos são os atacantes, ao passo que, entre os seis feridos, três são agentes policiais.

Numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), o ministro diz que os “dois traidores” que protagonizaram o ataque “em frente ao tribunal de Caglayan”, que identificou como “E.Y. e P.B.”, eram membros do Partido-Frente de Libertação Popular Revolucionária, também conhecido como DHKP/C.

O DHKP/C é um grupo de extrema-esquerda que a Turquia, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido, entre outros, identificam como uma organização terrorista, mas que tem estado pouco activo nos últimos anos.

Bugün Çaglayan Adliyesi C Kapisi önündeki kontrol noktasina yönelik terör saldirisi girisimi gerçeklesmistir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adli hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklari tespit edilmistir.



Saldiri girisiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

A Associated Press recorda, no entanto, que, em 2015, dois membros do DHKP/C sequestraram um procurador também em Caglayan – uma zona igualmente conhecida como Palácio de Justiça de Istambul, onde há diversos tribunais, localizada no bairro de Kagithane, no lado europeu da cidade –, exigindo pormenores sobre um caso que envolveu a morte de um jovem pela polícia durante um protesto contra o Governo.

Nesse episódio, lembra a agência noticiosa norte-americana, os atacantes acabaram por ser mortos pela polícia. O refém também morreu, mais tarde, devido aos ferimentos que sofreu durante o sequestro.

O DHKP/C também reivindicou um ataque bombista suicida em 2013 contra a embaixada dos EUA em Ancara, capital da Turquia, que matou uma pessoa e feriu outras quatro.

Segundo a Reuters, o ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, anunciou, entretanto, que o Ministério Público abriu uma investigação à “tentativa de ataque terrorista” desta terça-feira.

Na mensagem que partilhou no X, o ministro do Interior saudou os “agentes policiais heróicos” que conseguiram “neutralizar” os atacantes e desejou “uma rápida recuperação” a todos os feridos, dando a entender que não houve ferimentos graves.