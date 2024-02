William, investigado por suposta agressão sexual, saiu em liberdade

Médio do Betis não prestou declarações à saída do tribunal de instrução, em Sevilha.

William Carvalho, jogador do Betis, foi ouvido na manhã desta terça-feira em tribunal, na sequência de uma queixa de que foi alvo por alegada agressão sexual. O jogador acabou por sair em liberdade e sem prestar qualquer tipo de declaração.

O caso foi revelado na segunda-feira pelo jornal digital espanhol Ok Diario e dá conta de uma denúncia que entrou na Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que aponta no sentido de uma suposta agressão sexual do internacional português.

Tudo terá acontecido no passado mês de Agosto, em Sevilha. O jogador é acusado de ter convidado a suposta vítima, que mora em Ibiza, para visitar a capital da Andaluzia. A jovem terá chegado ao aeroporto e posteriormente ter-se-á encontrado com William num restaurante, seguindo-se uma ida à discoteca. No dia seguinte, segundo as alegações, a mulher terá acordado com sinais de violência no corpo.

Nesta terça-feira, a juíza María Ángeles Cortes ouviu William Carvalho durante cerca de meia hora e entendeu não aplicar medidas cautelares, o que significa que o jogador do Betis permanecerá em liberdade, ainda que na condição de investigado no âmbito destas diligências.

À saída do Tribunal de Instrução número 9, em Sevilha, William apressou o passo e entrou no carro sem fazer qualquer tipo de comentário.

Ao serviço do Betis desde 2018, o médio português, de 31 anos, tem sido associado neste mercado de Inverno aos turcos do Besiktas, já que a janela de transferências na Turquia só encerra no dia 9.