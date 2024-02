Paulo Praça volta a homenagear Vila do Conde em A minha terra, num dueto com Uxía

Quatro dias após o lançamento do álbum A Meias, onde o cantor e compositor Paulo Praça recriou ao piano e em duetos com cantoras nove canções de todos os seus álbuns, estreia-se o segundo single desse disco, A minha terra. Com um videoclipe realizado por Paulo Pinto e filmado em Vila do Conde, é nesta última, terra natal de Paulo Praça, que se centra a canção, cuja letra foi escrita pelo irmão de Paulo, Simão Praça, para o disco Onde (2020), dedicado a Vila do Conde. Diz a letra: “Sou destas ruas/ Das casas, do céu/ Cujo fim, se perde no olhar// A minha Terra tem tudo/ Só não tem comparação / Alma de gente do mar/ Com sol no olhar/ E pele de Verão.// Mais que a razão de aqui estar/ Este é o lugar do meu coração.”

Nesta regravação para o álbum A Meias, Paulo Praça contou com a voz da cantora e também compositora galega Uxía, acompanhados ao piano por Eurico Amorim (responsável pela produção do disco) e pelo contrabaixo de Carl Minnemann. O single e videoclipe de A minha terra vem juntar-se àquele que primeiro promoveu o álbum, o inédito Baloiço, composto em parceria com Gisela João (letra) e Eurico Amorim (música) e estreado em Maio de 2023.