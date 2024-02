Biopics de músicos, take dois: Bob Marley, Amy Winehouse, Bob Dylan e Maria Callas na calha

Com a chegada de Bob Marley: One Love aos cinemas portugueses, já no próximo dia 15, inicia-se a mais recente colheita de biopics musicais, filão que nas próximas temporadas se revelará particularmente fecundo. Ainda este semestre, a 11 de Abril, fará a sua aparição o muito ansiado Back To Black, sobre Amy Winehouse. Depois, será preciso esperar um ano para ver Michael, o biopic de Antoine Fuqua sobre Michael Jackson, com estreia mundial agendada para 18 de Abril de 2025. Na calha estão também filmes sobre Bob Dylan (A Complete Unknown) e Carole King (Beautiful) e projectos sobre Maria Callas (Maria, de Steven Knight) e Edith Piaf (Edith, de Julie Veille, que recorrerá à inteligência artificial para reconstituir a voz da cantora, pondo-a assim a narrar a sua própria história). E ainda este ano, abrindo o espectro, veremos Priscilla, o olhar de Sofia Coppola sobre a jovem mulher de Elvis Presley que se viu a braços com a gestão do legado e da descendência do rei do rock — e que Baz Luhrmann deixou praticamente de fora do seu biopic de 2022 sobre o próprio Elvis.

