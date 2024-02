O Chega também passou a ser um problema do PS

O PS fez da ameaça do Chega o seu principal trunfo eleitoral. O medo de um acordo entre o PSD e o partido de André Ventura foi um argumento eficaz para obter uma maioria absoluta em Janeiro de 2022, com base no facto de José Manuel Bolieiro ter recorrido ao Chega para formar governo após umas eleições que não ganhou. O PS voltou a usar a mesma táctica na campanha destas eleições regionais açorianas e sugeriu que existia um acordo secreto entre PSD e Chega, para lançar dúvidas sobre a fiabilidade do “não é não” de Luís Montenegro. A confirmação de um acordo entre os dois partidos era a solução mais confortável para o PS na oposição açoriana e em campanha nacional.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt