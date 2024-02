Um espectro ronda os Açores: o da coligação PSD/Chega

Bolieiro não é completamente taxativo a negar a exigência de Ventura para viabilizar um governo da AD-Açores: o Chega participar no Governo. Limita-se a dizer que “não faz parte” do seu “cenário”.

José Manuel Bolieiro, 58 anos, é um homem afável, educado, discreto. Ex-presidente da Câmara de Ponta Delgada e presidente do Governo Regional desde 2020, Bolieiro afirma continuamente que é um verdadeiro social-democrata. É, em simultâneo, o homem que fez um acordo com o Chega para poder ser presidente do Governo Regional e impedir que o PS, que tinha sido o partido mais votado nas eleições de 2020, continuasse no poder nos Açores.