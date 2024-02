Hidden Away Hotels vai investir mais de 22 milhões numa unidade em Lisboa

Este Grand Luxury de cinco estrelas será o primeiro hotel da empresa espanhola fora do seu país de origem. Inaguração prevista para 2026 no centro de Lisboa.

A cadeia hoteleira de luxo Hidden Away Hotels chegou a Lisboa, onde vai instalar um hotel Grand Luxury cinco estrelas com 53 quartos — com inauguração prevista para 2026. O início das obras está previsto para o segundo trimestre deste ano, com duração estimada de 24 meses. Estamos a falar de um investimento de cerca de 22 milhões de euros, segundo estimativas da cadeia.

Será o primeiro hotel da empresa espanhola fora do seu país natal e confirma a expansão da marca depois dos cinco hotéis a funcionar em Madrid (Gran Hotel Inglés), Palma de Maiorca (Posada Terra Santa e Suítes Samaritana), Sevilha (Gravina) e Granada (Seda Club).

A chegada ao centro de Lisboa passa pela parceria com intermediação da Iberolat, localizando-se o hotel na Avenida Rodrigues Sampaio, 78.

O novo Grand Luxury terá um total de 53 quartos, oito suítes e uma suíte real com mais de 125 metros quadrados. Neste momento, a empresa está a estudar a possibilidade de estabelecer uma aliança com um grupo de restauração português.

Além dos serviços hoteleiros, o boutique hotel contará com diversas salas de reuniões, biblioteca, ginásio, 16 lugares de estacionamento em duas caves e jardins exteriores com piscina.

O projecto de arquitectura será desenvolvido pelo gabinete do arquitecto lisboeta Frederico Valsassina, enquanto o projecto de design de interiores será executado por Lázaro Rosa-Violán.