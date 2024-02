Natação artística: Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves obtêm melhor resultado de sempre num Mundial

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves fecharam a participação nos Mundiais Aquáticos, que decorrem em Doha, no Qatar, na oitava posição na prova de dueto técnico. É o melhor resultado de sempre da dupla nacional em Campeonatos do Mundo, obtido também com a melhor pontuação da carreira neste patamar (236.8117 pontos).

Antes desta prestação em Doha, as nadadoras do Gesloures tinham como melhor prestação o 11.º posto alcançado em Fukuoka, em 2023 (208.4600 pontos). Na ronda preliminar, de acesso à final, Cheila e Beatriz elevaram a fasquia para os 231.5767 pontos, que lhes valeu o último degrau do top10 e a entrada na luta pelas medalhas.

Nesta segunda-feira, deram mais um passo seguro na afirmação da natação artística nacional, que tem feito um percurso sólido a nível externo. Em 2015, na primeira participação das selecções nacionais de duetos, a marca alcançada foi o 43.º lugar (em 44 países). Nove anos depois, Portugal chega ao top8 mundial.