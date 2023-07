Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves 11.ªs no dueto técnico dos Mundiais de natação

As portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves terminaram, neste domingo, na 11.ª posição a final de dueto técnico em natação artística dos Mundiais de desportos aquáticos, que decorrem em Fukuoka, no Japão.

As nadadoras do Gesloures, que entraram na final já como a 11.ª dupla, concluíram o programa com 208.4600, obtendo assim a melhor classificação de sempre da natação artística lusa na competição, depois do 16.º lugar no dueto técnico dos Mundiais de Budapeste do ano passado.

Em 2019, nos Mundiais disputados em Gwangju, na Coreia do Sul, o dueto português concluiu a prova na 31.ª posição e, em Maio passado, obteve o 14.º lugar nos Europeus, na que tinha sido a melhor classificação de sempre em provas internacionais.

As japonesas Moe Higa e Mashiro Yasunaga conquistaram a medalha de ouro, ao terminarem a prova com 273.9500, tendo a medalha de prata sorrido às italianas Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, com 263.0334, e a de bronze ficado na posse das espanholas Aliza Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas, com 257.8368.

A dupla nacional de natação artística vai ainda disputar as eliminatórias de dueto livre, na terça-feira, à 1h00