Açores: retrato de uma região que enfrenta as eleições mais imprevisíveis de sempre

Os Açores elegem este domingo a Assembleia Legislativa Regional, pela 13ª. vez em 48 anos, no seguimento do chumbo do orçamento regional para 2024, que levou à queda do executivo e precipitou o acto eleitoral. Com 57 lugares por determinar, são necessários 29 para atingir a maioria. É com base nessa maioria que se constitui o Governo Regional

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt