Segunda na TV: Cria Corvos e legislativas em debate

CINEMA

Cria Corvos

RTP2, 23h01

Escrito e realizado por Carlos Saura no ocaso do franquismo, é considerado por muitos a sua obra-prima. Entre outras distinções, trouxe de Cannes o Grande Prémio do Júri, em 1976. De título inspirado num provérbio espanhol (“Cria corvos e eles arrancar-te-ão os olhos”), centra-se na infância difícil de uma menina (Ana Torrent) que lida com a morte do pai (Héctor Alterio), o fantasma da mãe (Geraldine Chaplin) e a vinda da tia (Mónica Randall) que se torna tutora dela e das irmãs.

Três Cartazes à Beira da Estrada

Nos Studios, 2h

Filme-sensação de 2017, ganhou dois Óscares (melhor actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e teve repercussões na vida real. Uma mãe, revoltada com a falta de empenho da polícia no caso da filha brutalmente assassinada, ergue três cartazes que apontam o dedo às autoridades. Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme tem argumento e realização de Martin McDonagh.

SÉRIES

L'Opéra: Companhia de Bailado

RTP2, 22h01

Entra na segunda temporada a história de ambição e competição passada no prestigiado e exigente Ballet da Ópera de Paris. Agora que Zoé (Ariane Labed) recuperou o lugar de bailarina principal e Flora (Suzy Bemba) conseguiu ingressar na companhia, perfilam-se mais mudanças com a entrada em cena de Diane (Anne Alvaro), uma nova professora que é, na verdade, uma velha conhecida de muitos dos bailarinos, sobretudo pelos seus métodos altamente questionáveis.

Abandonados

RTP1, 23h48

Regressa aos serões da RTP a ficção histórica Inspirada n’O Diário do Tenente Pires, de António Monteiro Cardoso (que assina o argumento), sobre a ocupação japonesa de Timor-Leste durante a II Guerra Mundial e a aliança que portugueses, timorenses e australianos forjaram contra o inimigo. Realizada por Francisco Manso, foi filmada na Madeira e conta com actuações de Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo e Vítor Norte, entre outros. Os sete episódios são debitados de segunda a sexta.

INFORMAÇÃO

Debates - Legislativas 2024

RTP3, 22h

André Ventura, do Chega, e Inês Sousa Real, do PAN, num frente-a-frente moderado por João Adelino Faria. É o primeiro de um conjunto de debates entre os partidos com assento parlamentar, a propósito das eleições legislativas de 10 de Março. Amanhã é a vez de Paulo Raimundo, do PCP, trocar argumentos com a representante do PAN (RTP3, 18h15). Os embates prosseguem até 19 de Fevereiro, data em que se defrontam os líderes dos dois maiores partidos: Pedro Nuno Santos, do PS, e Luís Montenegro, do PSD (às 20h30, em simultâneo na RTP, SIC e TVI).

DOCUMENTÁRIO

Como Perder Uma Guerra

História, 22h15

Cinco episódios para perceber como as grandes potências do Eixo – Alemanha, Itália e Japão – perderam a II Guerra Mundial, através de uma análise minuciosa dos “erros que transformaram vitórias implacáveis em derrotas esmagadoras”. A série documental estreia-se hoje com Grandes planos e Quem dava as ordens. Para a semana, detém-se sobre Ferramentas adequadas e Heróis conquistadores; na seguinte, aponta à Frente interna.

TALK-SHOW

Nunca É Tarde

RTP1, 22h53

É com Desgosto amoroso – e remédios para corações partidos – que abre a nova temporada do talk-show apresentado por Diana Duarte, esta noite com os sábios conselhos dos “especialistas” Peter “Dr. Love” Castro, Fernando Alvim, Soraia Tavares, Iolanda e David Bruno. Nas conversas das próximas segundas-feiras entram temas como mentira, libido, saúde mental ou culto da imagem.

CULINÁRIA

Os Doces de Anna Olson

Casa e Cozinha, 21h

Bolos de chá, sobremesas com calda e trufas de chocolate estão entre os doces confeccionados por Anna Olson – a chef pasteleira norte-americana que se tornou um ícone da culinária no Canadá – na quarta temporada do programa em que partilha as suas receitas. Há 20 novos episódios para saborear a partir de hoje, de segunda a sexta-feira.