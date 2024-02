A frase do título devia ser: anda tudo muito nervoso com distracções e pouco nervoso com o que é realmente importante. É um resultado conjugado da indústria de distracções, da indústria da superficialidade e da indústria do engraçadismo. As fábricas destas indústrias estão sediadas nas redes sociais e os patrões destas indústrias são agências e consultores de marketing, ou seja propaganda, agências de comunicação profissionais, lóbis, empresas, partidos e, nalguns casos e para certas matérias, serviços secretos de vários países. Desta cloaca das redes sociais passam para a superfície na comunicação social, da que vive das emoções para ter audiências à que vive do jornalismo de vingança e que tem uma agenda política.

