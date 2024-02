EUA lançam novos ataques contra alvos dos houthis no Iémen

Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra alvos ligados aos houthis no Iémen neste sábado, disseram três autoridades norte-americanas à Reuters e avança também a BBC. Este é o último de vários bombardeamentos dos EUA contra posições e armamento dos houthis no Iémen que ocorreram esta semana.

As fontes citadas pela Reuters, que falam em condição de anonimato, não forneceram mais detalhes sobre os locais atingidos, mas dizem que estão em causa "dezenas de alvos". Os meios de comunicação iemenitas noticiaram ataques em Al-Hudaydah e Sanaa.

Os Estados Unidos realizaram na sexta-feira ataques no Iraque e na Síria contra mais de 85 alvos ligados ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão e às milícias que este apoia.

Segundo o Governo iraquiano, os bombardeamentos mataram 16 pessoas e feriram outras 25 no Iraque, todas elas combatentes do Kataib Hezbollah — um grupo radical xiita iraquiano, apoiado pelo Irão, que foi identificado pelos EUA como o responsável pelo lançamento do drone que matou os soldados norte-americanos.

Na Síria, e segundo informações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos — uma organização com sede no Reino Unido e com uma rede de colaboradores no terreno —, os ataques dos EUA mataram 18 militantes de um outro grupo apoiado pelo Irão.

Enquanto os Estados Unidos acusam as milícias apoiadas pelo Irão de atacarem tropas norte-americanas em bases no Iraque, na Síria e na Jordânia, os houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, têm atacado navios comerciais e de guerra no mar Vermelho. Os Estados Unidos já realizaram mais de dez ataques contra alvos houthis nas últimas semanas, mas não conseguiram impedir os ataques do grupo.