Ataque com faca faz três feridos em Lyon

Um ataque com recurso a faca fez pelo menos três feridos esta manhã na Gare de Lyon, em Paris. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves, mas já se encontra livre de perigo, de acordo com a informação avançada pelo jornal Le Figaro.

As autoridades gaulesas afastam, num primeiro momento, motivações terroristas para este ataque, mas ainda não são conhecidos muitos pormenores sobre os acontecimentos desta manhã. O suspeito será de nacionalidade maliana, tendo apresentado às autoridades francesas uma carta de condução italiana.

Duas vítimas do ataque com faca foram hospitalizadas, uma no hospital Saint-Antoine e a segunda em Pitié-Salpêtrière. As pessoas hospitalizadas registam ferimentos na zona abdominal, mandíbula e no pulso. A terceira vítima, o segurança que desarmou o agressor, ficou em estado de choque, recebendo apoio psicológico no local.

Foto Equipa forense recolhe indícios que permitam compreender ataque GONZALO FUENTES/Reuters

A polícia montou um forte dispositivo de segurança na zona do ataque, controlando todas as entradas e saídas.