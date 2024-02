Um cine-concerto para musicar o Porto dos anos 1970 que Ângelo de Sousa documentou

Quatro Canções para Ângelo, este sábado pelas 17h15 no Batalha, mostra pequenas obras do pintor e escultor que, com a sua pequena câmara, filmou momentos históricos da cidade.

Quatro breves filmes mudos do pintor e escultor Ângelo de Sousa (1938-2011), três dos quais inéditos, são este sábado exibidos no Porto pelo Batalha Centro de Cinema, num cine-concerto que começa por volta das 17h15 e que contará com os contributos musicais de Angélica Salvi, Fá Maria, Paulo Barros (a partir de uma composição de Manuel Linhares) e Pedro Ricardo. Filmadas com películas dos formatos 8 mm e super-8, as curtas documentais desta sessão dedicada ao artista pluridisciplinar, intitulada Quatro Canções para Ângelo, tanto mostram um Porto antes do 25 de Abril, dividido entre os velhos costumes e uma modernidade que começava a tentar brotar, como três episódios particulares que marcaram a história da cidade numa fase prematura do pós-Revolução dos Cravos.