Elon Musk quer ligar o cérebro humano a máquinas. O que é a Neuralink e como funciona?

Elon Musk quer usar a Neuralink para expandir as capacidades humanas ao ligar o cérebro a máquinas. Não é o primeiro a tentar. O PÚBLICO explica as promessas, a realidade e os riscos da tecnologia.

Elon Musk anunciou esta semana que a sua empresa de implantes cerebrais, a Neuralink, avançou com sucesso para os primeiros ensaios com seres humanos. O objectivo é perceber se a primeira versão dos dispositivos, os Telepathy (inglês para “telepatia”), conseguem monitorizar e interpretar correctamente a actividade cerebral de alguém e, dessa forma, permitir o controlo de máquinas (incluindo telemóveis) com a mente. O magnata por detrás do projecto compara o processo a substituir “parte do crânio com um smartwatch”. “É bastante fixe”, disse Musk uma apresentação na sede da empresa em Freemont, na Califórnia, em 2020.