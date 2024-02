Ministério Público pede ida de Rui Pinto a julgamento mas admite amnistia parcial

O Ministério Público pediu nesta sexta-feira em tribunal que Rui Pinto seja julgado no segundo processo judicial em que está, uma vez mais, acusado de pirataria informática. A procuradora Vera Camacho admite, porém, que venha a ser amnistiado em relação a 134 dos 377 crimes que lhe são assacados desta vez, por via da vinda do Papa a Portugal, tendo deixado essa decisão para a juíza de instrução. “A aplicação da amnistia tem sido uma questão controversa nos tribunais de primeira instância e ainda não existem decisões dos tribunais superiores”, justificou a magistrada no debate instrutório do processo.

Condenado a uma pena suspensa no caso Football Leaks, Rui Pinto foi alvo de uma segunda acusação no Verão passado por delitos igualmente relacionados com intrusão informática no Benfica, Futebol Clube do Porto e outros clubes de futebol, organismos do Estado, juízes, procuradores, empresas de Isabel dos Santos, escritórios de advogados e jornalistas do grupo Cofina, que integra os jornais Correio da Manhã e o Record.

Nem a Autoridade Tributária escapou a Rui Pinto, que acedeu pelo menos 172 vezes ao domínio “at.gov.pt” sem ser notado durante vários meses. Revela o MP que, no dia 21 de Março de 2017, entrou no sistema com as credenciais da directora-geral da AT, Helena Alves Borges. "O arguido manteve acesso à estrutura informática da AT pelo menos até 31 de Outubro de 2018, tendo acedido, exfiltrado e guardado nos seus dispositivos vários documentos e mensagens contidos em caixas de correio electrónico de colaboradores e em estruturas internas do sistema informático que não foi possível concretizar", lê-se na acusação.

A curiosidade de Rui Pinto levou-o ainda a exfiltrar o email do advogado de Cristiano Ronaldo, Carlos Osório de Castro. A caixa de correio electrónico, segundo o Ministério Público, “continha informação sobre processos judiciais ou outros em que figurava como interveniente Cristiano Ronaldo”.

A estrela internacional do futebol viu-se envolvida num caso de alegada violação, com a publicação germânica Der Spiegel a apontar um acordo de silêncio assinado entre o jogador e Kathryn Mayorga, a suposta vítima. A antiga modelo norte-americana afirmava que o jogador a teria obrigado a praticar sexo anal, no contexto de um encontro consensual, apesar de lhe ter pedido várias vezes que parasse. Ronaldo acabaria por não ser julgado e viria mesmo a ser indemnizado.

Rui Pinto conseguiu, inclusive, ter acesso à intranet da PSP, ao sistema estratégico de informação e ao portal social, onde constam os dados de identificação, do agregado familiar, recibos de vencimento, marcações de férias e demais informações.

O pirata informático terá ainda acedido à Rede Nacional de Segurança Interna e às credenciais de um técnico informático junto da secretária-geral do Ministério da Administração Interna, que configurou no seu sistema operacional. “Na sua caixa de correio, este informático mantinha mensagens de email com relatórios de segurança informática para o universo da Ministério da Administração Interna, nos quais dá conta de detecção de problemas de segurança informática, relatórios estatísticos do help desk e comunicações regulares ao nível do apoio informático que prestava”, diz também o Ministério Público.

Espiada foi igualmente, entre 2017 e 2018, a Igreja Universal do Reino de Deus. Rui Pinto acedeu a emails que continham dados sobre a legalização de pastores estrangeiros, assim como sobre arrendamentos e aquisição de imóveis. A instituição religiosa defende que o pirata informático não deve beneficiar da amnistia.

Rui Pinto não está presente neste debate instrutório: foi a Paris colaborar com autoridades europeias nalgumas investigações. Está a ser ouvido como testemunha por magistrados e investigadores franceses, mas também poderá vir a ser inquirido sobre o que sabe por magistrados alemães, belgas e neerlandeses, no quadro de uma cooperação activa com as autoridades europeias.

No dia 22, a juíza de instrução dirá se existem ou não indícios suficientes para levar Rui Pinto a julgamento.